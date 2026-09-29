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Noboa reduce el IVA al 8 % para actividades turísticas durante el feriado por la Independencia de Guayaquil

La medida regirá el viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026 para los establecimientos que presten servicios calificados como actividades turísticas.

Redacción de Ecuadorinmediato
Daniel Noboa

El presidente Daniel Noboa dispuso reducir al 8 % la tarifa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los servicios vinculados a actividades turísticas durante el feriado por la Independencia de Guayaquil.


La medida consta en el Decreto Ejecutivo 513, suscrito este 29 de septiembre, y se aplicará el viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026.


Los establecimientos que presten servicios calificados como actividades turísticas deberán emitir sus comprobantes de venta aplicando la tarifa del 8 % durante esas fechas.


El decreto señala que la reducción temporal busca incentivar el turismo interno, promover la formalización y fortalecer la actividad económica del sector.


El Servicio de Rentas Internas (SRI), en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, estará encargado de implementar la medida. El decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.


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