Petroecuador decidió no continuar las operaciones de la plataforma Jack Up en el Campo Amistad, tras evaluar los resultados de producción y las condiciones técnicas y económicas de la campaña de reacondicionamiento.





La empresa informó que entre octubre de 2025 y noviembre de 2026 la producción de gas natural pasó de 17,4 a 24 millones de pies cúbicos diarios, pero no alcanzó la meta prevista de 40 millones.





Petroecuador señaló que los USD 16 millones para desmovilizar la plataforma ya estaban incluidos en su planificación presupuestaria y que la decisión no genera gastos adicionales no previstos.





La empresa también indicó que prepara un nuevo esquema contractual para incorporar un socio privado que invierta y asuma riesgos técnicos y financieros. Además, dijo que trabaja para aumentar la producción del Campo Amistad y complementar el suministro nacional con gas asociado a la producción petrolera y gas natural licuado importado.