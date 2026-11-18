Carmen Freire, presidenta de Fundhec, denunció que los pacientes con enfermedad de Von Willebrand no reciben tratamiento en el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) desde febrero. El lunes, pacientes y representantes realizaron un plantón en los exteriores del hospital para exigir la compra de los factores de coagulación.





Freire explicó que la falta de estos medicamentos deja a los pacientes sin una alternativa accesible ante hemorragias o sangrados espontáneos. Señaló que una persona que requiere profilaxis puede necesitar el tratamiento dos o tres veces por semana y que el costo mensual puede llegar a unos USD 20.000, según la edad, el peso y la condición de cada paciente.





Tras una reunión con autoridades del HCAM, Fundhec recibió el compromiso de que el hospital comprará medicamentos por ínfima cuantía mientras se concreta una compra mayor. Freire indicó que el proceso de adquisición está suspendido en el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) y pidió que se levante esa suspensión. No se estableció una fecha para restablecer el abastecimiento permanente.





La representante pidió al Ministerio de Salud y al IESS que garanticen la continuidad de los medicamentos y que las compras se realicen a tiempo. También señaló que Fundhec vigilará el cumplimiento del compromiso asumido por el hospital.