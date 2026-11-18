Marco Alejandro Acosta Ortiz, gerente general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), presentó Credicasa Migrantes, un producto hipotecario dirigido a ecuatorianos que viven en el exterior y están afiliados voluntariamente al IESS.





Los créditos van de USD 65.000 a USD 136.213. El avalúo máximo del inmueble podrá ser de USD 170.000 y no será requisito que el solicitante compre su primera vivienda. La tasa anual fija será de 7 % para viviendas nuevas y de 7,5 % para viviendas usadas, con un plazo máximo de 25 años.





Acosta señaló que, de los 2,1 millones de ecuatorianos migrantes que mencionó, 28.156 están registrados como afiliados voluntarios al IESS y 510 han accedido a un crédito hipotecario del Biess. Dijo que el plan busca multiplicar por nueve o más el número de afiliados que pueden acceder a estos préstamos.





El gerente también indicó que Ecuador recibió más de USD 7.700 millones en remesas durante 2025 y que la proyección para 2026 supera los USD 8.020 millones. Según Acosta, esos recursos son un pilar para la economía y el plan busca que el esfuerzo de los migrantes también se refleje en el acceso a vivienda.