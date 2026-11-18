Fernando Bastias sostuvo que la Fiscalía debe iniciar una investigación de oficio por la denuncia de Jorge Glas sobre una agresión en la cárcel de El Encuentro. Según el abogado, los golpes y los insultos descritos por el exvicepresidente podrían constituir tortura física y psicológica.





Bastias señaló que la presencia de militares en las cárceles debe ser complementaria, extraordinaria y temporal. A su criterio, la militarización no ha recuperado las capacidades estatales para aplicar políticas de rehabilitación social y atender la alimentación y la salud de las personas privadas de libertad.





El abogado afirmó que el sistema penitenciario atraviesa una situación humanitaria agravada por el hacinamiento, la falta de atención médica y las deficiencias en la entrega de alimentos. Dijo que, según cifras que expuso, en 2025 murieron 1.000 personas privadas de libertad en la cárcel de Guayaquil. También atribuyó a la militarización la persistencia de problemas de corrupción en los centros penitenciarios.





Bastias cuestionó la falta de respuesta de las instituciones de control y sostuvo que la sociedad civil y los comités de familiares han impulsado acciones ante las denuncias. Añadió que la Fiscalía inició una investigación por las muertes ocurridas en la cárcel de Guayaquil, que, según dijo, se produjeron por falta de atención de salud y suministro de alimentos.





El abogado indicó que el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) identifica posibles crímenes de lesa humanidad relacionados con desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y muertes bajo custodia estatal. Afirmó que el organismo registra 54 desapariciones forzadas atribuidas a militares durante 2024 y considera que las muertes bajo custodia deben investigarse como parte de ese análisis.