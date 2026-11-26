Osvaldo Hurtado, expresidente de la República, llamó a votar nulo en la elección de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), prevista para el 29 de noviembre. En una entrevista con Ecuavisa, sostuvo que las atribuciones del organismo para designar autoridades alteran la división de poderes.





Hurtado afirmó que un resultado contundente del voto nulo enviaría un mensaje político al Gobierno y abriría una nueva etapa de debate sobre la existencia y las funciones del Consejo. El voto nulo, según se planteó durante la entrevista, no eliminaría por sí mismo al organismo ni sus atribuciones.





Al cuestionar la relación entre el Ejecutivo y los consejeros, Hurtado dijo que, cuando el Consejo está integrado por personas sin preparación ni méritos, el presidente puede influir en sus decisiones. “El presidente (Noboa) puede hacerles arrodillar, acostar, gritar, vivar y votar”, afirmó.





El exmandatario propuso que la Asamblea Nacional recupere la facultad de elegir a las principales autoridades del Estado. También planteó que el Gobierno y la oposición busquen un consenso para encontrar una salida legal y convocar a una consulta popular sobre las atribuciones del CPCCS.