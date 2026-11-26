El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) pronostica lluvias para este jueves 26 de noviembre en las regiones Costa, Sierra y Amazonía, durante la mañana y la tarde.





En la Costa, se prevén lluvias fuertes en El Empalme, en Guayas, y en Buena Fe, Quevedo y Valencia, en Los Ríos. Para El Oro, Santa Elena y Galápagos, el pronóstico es de lluvias normales o moderadas. En Esmeraldas, se esperan precipitaciones moderadas y lloviznas; en Manabí, lluvias moderadas y lloviznas.





En la Sierra, las precipitaciones más intensas se pronostican para La Maná y Pangua, en Cotopaxi, y para Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y San Miguel de los Bancos, en Pichincha. En las demás provincias de esta región se esperan lluvias normales o moderadas y lloviznas.





Para la Amazonía, el INAMHI prevé lluvias normales o moderadas y lloviznas en Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe. El organismo precisa que los horarios señalados corresponden al periodo de mayor intensidad; en el resto del día, las lluvias podrían ser más débiles o no presentarse.