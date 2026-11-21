La Asamblea Anual de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) respaldó la continuidad de su actual Consejo de Gobierno hasta que concluya el periodo para el que fue elegido y aprobó el apoyo a todas las candidaturas de Pachakutik para las próximas elecciones seccionales. Las resoluciones corresponden al encuentro realizado el 14 de noviembre en Puyo, Pastaza, y fueron difundidas en un documento fechado el 19 de noviembre.





En el ámbito electoral, la Asamblea dispuso articular el respaldo de la estructura organizativa de la CONAIE a las candidaturas de la lista 18. También estableció que, después de las elecciones de noviembre de 2026, el Consejo Político de Pachakutik y las organizaciones regionales realizarán una evaluación interna y convocarán al Congreso Nacional.





Frente a la coyuntura nacional, la Asamblea rechazó las políticas del Gobierno que, según su posición, atentan contra los derechos de los pueblos y nacionalidades. Resolvió que el Consejo de Gobierno, las regionales CONFENIAE, ECUARUNARI y CONAICE, y las organizaciones provinciales regresen a las bases para recoger necesidades y construir demandas de acuerdo con cada territorio, antes de definir futuras acciones.





En educación, la CONAIE demandó que, una vez cumplido el proceso de intervención de la Universidad de los Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, en el plazo de dos meses, se restituya su gestión comunitaria. Planteó elegir nuevas autoridades mediante un Congreso Académico de Pueblos y Nacionalidades y revisar tanto la planta docente como la malla curricular.





La Asamblea también dispuso realizar un Congreso de Educación Propia para debatir propuestas sobre el sistema educativo, la recuperación de las lenguas ancestrales y la Educación Intercultural Bilingüe. Su organización quedará a cargo del Consejo de Gobierno.





Además, aprobó los informes de gestión y económico, incorporando las observaciones formuladas durante el encuentro. El actual Consejo de Gobierno se comprometió a firmar el acta de entrega y recepción de la anterior dirigencia, mientras que la organización ratificó el cumplimiento de los mandatos de su octavo congreso y de sus estructuras regionales.