Un gran jurado federal de Brooklyn emitió una acusación formal de seis cargos contra Ronald Javier Macías Villamar, hermano de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”. La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York informó este 20 de noviembre que los cargos incluyen conspiración para la distribución internacional de cocaína, distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego para facilitar el narcotráfico y conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera.





Según la acusación, Macías Villamar asumió un papel de liderazgo en Los Choneros desde al menos julio de 2025, después de que su hermano fuera extraditado a Estados Unidos ese mes. Las autoridades estadounidenses lo señalan como uno de los principales dirigentes de la organización.





La Fiscalía sostiene que Los Choneros, en alianza con el cartel de Sinaloa, controlaban rutas del narcotráfico en Ecuador y operaban una red para enviar y distribuir toneladas de cocaína desde Sudamérica, a través de Centroamérica y México, hacia Estados Unidos y otros países.





La acusación también atribuye a Macías Villamar y a otros líderes la dirección de actos violentos para proteger las operaciones del grupo. Según el documento, sus integrantes recurrían a sicarios, corrupción y sobornos, y utilizaban ametralladoras, fusiles AK-47 y granadas en asesinatos, torturas y secuestros. Entre los objetivos de esa violencia se mencionan fuerzas del orden, políticos ecuatorianos, abogados, fiscales y civiles.





Estados Unidos designó a Los Choneros como organización terrorista extranjera el 5 de septiembre de 2025. El grupo también está sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.



