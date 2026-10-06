Volver a la portada
Actualidad

Petroecuador reanuda el bombeo del SOTE tras cuatro días de suspensión por incendio en Baeza

La empresa recuperó cinco unidades de bombeo y restableció una capacidad de transporte de hasta 220.000 barriles diarios. Prevé incorporar otra unidad hasta el 7 de octubre.

Redacción de Ecuadorinmediato
estación de bombeo del SOTE en Baeza

Petroecuador restableció el bombeo del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) el lunes 5 de octubre, cuatro días después del incendio registrado en la estación de Baeza, en Napo. La estatal informó sobre la reanudación en un comunicado emitido este martes 6 de octubre.


La suspensión se produjo por el incendio del 1 de octubre en esa estación de bombeo. La empresa informó que realiza análisis técnicos y ha iniciado acciones para determinar la causa del incidente.


Petroecuador explicó que, tras aplicar su plan de contingencia, recuperó cinco unidades de bombeo y reactivó el flujo de toda la línea. Con una capacidad de transporte de hasta 220.000 barriles diarios, aseguró que se restableció el suministro de crudo para las tres refinerías del país y las exportaciones petroleras.


La estatal prevé incorporar una unidad adicional hasta el miércoles 7 de octubre. Con ello, espera elevar la capacidad de transporte a más de 270.000 barriles diarios.


Durante la suspensión, parte de la producción de Petroecuador fue transportada mediante el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), informó la empresa.


Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

INEC posterga hasta diciembre la publicación de cinco meses de datos de empleoActualidad
6 oct 2026

INEC posterga hasta diciembre la publicación de cinco meses de datos de empleo

Los resultados de junio a octubre se divulgarán juntos el 22 de diciembre. Las cifras de pobreza por ingresos siguen pendientes, sin una fecha de publicación anunciada.

Leer más
Aquiles Alvarez fue trasladado de regreso a la cárcel del Encuentro tras cirugía de vesículaActualidad
6 oct 2026

Aquiles Alvarez fue trasladado de regreso a la cárcel del Encuentro tras cirugía de vesícula

Su abogado, Julio César Cueva, explicó que el horario del traslado no pudo comunicarse oportunamente por razones de seguridad y coordinación.

Leer más
Roque Ordóñez denuncia que libros entregados para quinto, sexto y séptimo tienen el mismo contenido Actualidad
6 oct 2026

Roque Ordóñez denuncia que libros entregados para quinto, sexto y séptimo tienen el mismo contenido

El asambleísta informó que solicitó información al Ministerio de Educación y anunció que llevará el caso a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional.

Leer más