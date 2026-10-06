Petroecuador reanuda el bombeo del SOTE tras cuatro días de suspensión por incendio en Baeza

Petroecuador restableció el bombeo del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) el lunes 5 de octubre, cuatro días después del incendio registrado en la estación de Baeza, en Napo. La estatal informó sobre la reanudación en un comunicado emitido este martes 6 de octubre.





La suspensión se produjo por el incendio del 1 de octubre en esa estación de bombeo. La empresa informó que realiza análisis técnicos y ha iniciado acciones para determinar la causa del incidente.





Petroecuador explicó que, tras aplicar su plan de contingencia, recuperó cinco unidades de bombeo y reactivó el flujo de toda la línea. Con una capacidad de transporte de hasta 220.000 barriles diarios, aseguró que se restableció el suministro de crudo para las tres refinerías del país y las exportaciones petroleras.





La estatal prevé incorporar una unidad adicional hasta el miércoles 7 de octubre. Con ello, espera elevar la capacidad de transporte a más de 270.000 barriles diarios.





Durante la suspensión, parte de la producción de Petroecuador fue transportada mediante el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), informó la empresa.



