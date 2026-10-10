Petroecuador levanta la fuerza mayor del SOTE tras recuperar el bombeo en Baeza

Petroecuador levantó el viernes 9 de octubre la declaratoria de fuerza mayor del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), tras restablecer las condiciones operativas de la estación de bombeo de Baeza y recuperar una capacidad de transporte de 312.000 barriles de crudo al día.





La empresa informó que el 8 de octubre recuperó la sexta unidad de bombeo de la estación. Esto permitió incrementar el transporte de petróleo desde la Amazonía hacia los terminales marítimos de Esmeraldas.





El incendio ocurrió el 1 de octubre en la Estación de Bombeo N.º 4 de Baeza, en el cantón Quijos, provincia de Napo. El fuego afectó a la unidad ALCO número 4 y obligó a suspender temporalmente el bombeo mientras se inspeccionaban los daños y las condiciones de seguridad. La emergencia fue controlada sin personas heridas.





Petroecuador declaró fuerza mayor el 3 de octubre para respaldar las medidas operativas durante la emergencia y habilitar acciones excepcionales mientras se recuperaban las condiciones de funcionamiento.





El bombeo se reanudó el 5 de octubre, cuatro días después del incendio, con cinco unidades recuperadas y una capacidad de transporte de hasta 220.000 barriles diarios. Durante la contingencia, parte de la producción de Petroecuador fue transportada por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).





En su comunicado del 9 de octubre, la estatal sostuvo que el levantamiento de la fuerza mayor permite retornar a la operación normal del sistema y dar continuidad a la producción, refinación, comercialización nacional y entrega de crudo al mercado internacional.



