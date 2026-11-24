El movimiento CREO retiró su respaldo a Mishelle Calvache, su candidata a la Prefectura de Pichincha, luego de que ella anunciara su apoyo a Giovanna Ubidia, aspirante de ADN, movimiento oficialista. Calvache hizo el anuncio junto a Juan Zapata, candidato a la Prefectura por Imparables.





Ana Belén Cordero, presidenta de CREO, dijo que la decisión de Calvache fue personal e inconsulta. Afirmó que el movimiento no tiene una alianza, tácita ni expresa, con ADN y sostuvo que Calvache ya no representa a CREO, aunque su nombre aparecerá en la papeleta electoral. Cordero también rechazó que los votos puedan endosarse a otra candidatura.





Calvache dijo que respalda a Ubidia para evitar que el correísmo continúe en la Prefectura de Pichincha. Afirmó que mantendrá su postura de oposición al correísmo y agradeció a quienes apoyaron su candidatura.





Zapata justificó su respaldo a Ubidia al afirmar que, según las preferencias que mencionó, ella tiene mayores posibilidades de derrotar al continuismo. Dijo que ratificaba así un comunicado previo en el que se comprometía a apoyar a la candidatura que la ciudadanía ubicara en esos niveles.





Carla Larrea, candidata de CREO a la Alcaldía de Quito, calificó la decisión de Calvache como personal y dijo que no representa a su equipo ni al partido que la auspicia. Afirmó que su candidatura sigue firme y que no permitirá que “se maltrate a Quito”.