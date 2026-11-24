La Comunidad A’i Cofán de Sinangoe, las nacionalidades Siekopai, Siona, Waorani y Kichwa de Pastaza, junto con organizaciones de derechos humanos, pidieron a la Corte Constitucional que convoque a una audiencia pública antes de resolver las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas (LOFAP), aprobada en 2025.





En un comunicado del 23 de noviembre, las organizaciones indicaron que la Secretaría General de la Corte notificó el 19 de noviembre que recibió una propuesta de sentencia. Sostienen que el proceso avanzó sin garantizar la participación directa y culturalmente adecuada de los pueblos indígenas afectados.





Las organizaciones solicitan que la audiencia se realice en territorio indígena y permita la participación de autoridades tradicionales y comunidades. También piden que se consideren sus idiomas, tiempos y formas de organización, y que la Corte responda a sus argumentos antes de emitir una decisión.





Las demandas se presentaron en agosto de 2025. Las organizaciones sostienen que la LOFAP afecta territorios ancestrales habitados por al menos 10 nacionalidades indígenas, además de comunidades afroecuatorianas y montubias. Alegan que la ley permite el ingreso de la fuerza pública a territorios indígenas y la intervención de terceros, y que vulnera derechos colectivos, la consulta prelegislativa, la autodeterminación y la propiedad de tierras ancestrales.





El comunicado también advierte sobre posibles restricciones a la movilidad, estigmatización y criminalización de líderes indígenas. Las organizaciones citan artículos de la ley y sentencias constitucionales para sustentar sus cuestionamientos y afirman que la Corte debe escuchar a las comunidades antes de resolver las demandas.



