Este martes 24 de noviembre se registró un ataque armado en el barrio Puerto Nuevo, en Santa Elena. Dos funcionarios de la Refinería La Libertad fueron baleados cuando regresaban a las instalaciones por una garita posterior.





Las víctimas fueron identificadas como José Ballardo Villegas Salabarria, superintendente de la refinería, y Nelson Leonel Ortega Sigüenza, intendente de Operaciones. Ambos viajaban en un vehículo Kia. En el sitio del ataque se levantaron entre 25 y 30 indicios balísticos calibre 9 milímetros.





El comandante de Policía de la Subzona Santa Elena, Jorge Hadathy, informó que los funcionarios habían salido de la refinería entre cinco y ocho minutos antes del ataque. Villegas conducía el vehículo y, de acuerdo con el oficial, el atentado al parecer estuvo dirigido contra él.





El vehículo utilizado por los atacantes fue encontrado incinerado en la Ruta del Spondylus. Hadathy dijo que el tráfico de combustible podría ser una de las motivaciones del crimen. La Policía continúa con las investigaciones para identificar a los responsables.



