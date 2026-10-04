Petroecuador declara fuerza mayor por incendio en estación de bombeo del SOTE en Baeza

Petroecuador declaró la existencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito por el incendio ocurrido el 1 de octubre de 2026 en la Estación de Bombeo N.° 4 Baeza del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).





La Resolución PETRO-PGG-2026-0072-RSL, emitida el 3 de octubre, señala que las afectaciones derivadas del incendio alcanzan actividades relacionadas con el transporte, exploración y producción, refinación, comercialización y exportación de petróleo crudo y derivados.





Entre las medidas previstas ante la contingencia consta el apagado progresivo de pozos durante el tiempo que requieran los trabajos de reparación de la infraestructura afectada. El cierre técnico deberá ser programado para facilitar el arranque y estabilización de la producción una vez que se normalice el bombeo por el SOTE.





Petroecuador informó además que sus equipos técnicos trabajan en la infraestructura afectada y prevén restablecer el bombeo de crudo por el SOTE dentro de los próximos seis días.





La empresa solicitó la intervención de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos y del GIR. Especialistas de ambas unidades acudieron al sitio y realizan investigaciones para determinar las circunstancias y posibles responsabilidades por el incendio.





La Gerencia de Transporte deberá implementar un plan de contingencia logístico y operativo para atender los daños en la estación y sus áreas de influencia directa, además de adoptar medidas para reducir los efectos sobre las operaciones.





La declaratoria de fuerza mayor no establece una fecha específica de finalización y permanecerá vigente hasta que se restablezcan las condiciones técnicas y operativas necesarias para recuperar las actividades afectadas.



