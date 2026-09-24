Volver a la portada
Actualidad

Petroecuador busca acuerdos con refinerías extranjeras para procesar crudo ecuatoriano

El gerente de Petroecuador, Sebastián Maag, señaló que Ecuador analiza alianzas con socios regionales e internacionales para enviar crudo y recibir productos refinados, entre ellos Perú.

Redacción de Ecuadorinmediato
Refinería

El gerente de Petroecuador, Sebastián Maag, señaló que Ecuador busca acuerdos con refinerías extranjeras que puedan procesar adecuadamente el crudo nacional y permitan intercambiar petróleo por productos refinados.


Explicó que actualmente el país cuenta con tres complejos de refinación y mencionó a Shushufindi y La Libertad, esta última como la refinería más antigua del país.


indicó que una de las alternativas que se analiza es establecer alianzas de swap con refinadores regionales y globales.


Entre los posibles socios mencionó a Perú, al considerar que cuenta con capacidad de refinación adecuada para el crudo ecuatoriano. El esquema planteado permitiría enviar petróleo y recibir combustibles refinados.


Según explicó, la estrategia también contempla procesar parte del crudo fuera del país, en lugar de concentrar toda la refinación dentro de Ecuador, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de combustibles a la ciudadanía.


Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Rule of Law Lab de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York señala acciones del Gobierno de Noboa contra la Corte ConstitucionalActualidad
24 sep 2026

Rule of Law Lab de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York señala acciones del Gobierno de Noboa contra la Corte Constitucional

El estudio, publicado en septiembre de 2026, analiza el periodo de Daniel Noboa desde noviembre de 2023 hasta junio de 2026 y sostiene que las tensiones con la Corte se intensificaron después de decisiones sobre estados de excepción, leyes económicas urgentes y reformas constitucionales.

Leer más
Más de 30 detenidos en operativo contra estructura vinculada al Cártel Jalisco Nueva GeneraciónActualidad
24 sep 2026

Más de 30 detenidos en operativo contra estructura vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación

La Policía ejecutó allanamientos en varias ciudades junto con tropas estadounidenses y la DEA. El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que la organización tenía vínculos directos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y que operaba en el tráfico internacional de droga.

Leer más
Fiscalía pide detener por 24 horas a Cristian Zamora; él afirma que faltó a dos llamados porque estaba hospitalizadoActualidad
23 sep 2026

Fiscalía pide detener por 24 horas a Cristian Zamora; él afirma que faltó a dos llamados porque estaba hospitalizado

La Fiscalía Provincial del Azuay solicitó una orden de detención con fines investigativos dentro de la indagación por presunto enriquecimiento ilícito. Zamora respondió que sus inasistencias fueron justificadas y anunció que acudirá al tercer llamado para rendir versión.

Leer más