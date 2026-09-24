Petroecuador busca acuerdos con refinerías extranjeras para procesar crudo ecuatoriano

El gerente de Petroecuador, Sebastián Maag, señaló que Ecuador busca acuerdos con refinerías extranjeras que puedan procesar adecuadamente el crudo nacional y permitan intercambiar petróleo por productos refinados.





Explicó que actualmente el país cuenta con tres complejos de refinación y mencionó a Shushufindi y La Libertad, esta última como la refinería más antigua del país.





indicó que una de las alternativas que se analiza es establecer alianzas de swap con refinadores regionales y globales.





Entre los posibles socios mencionó a Perú, al considerar que cuenta con capacidad de refinación adecuada para el crudo ecuatoriano. El esquema planteado permitiría enviar petróleo y recibir combustibles refinados.





Según explicó, la estrategia también contempla procesar parte del crudo fuera del país, en lugar de concentrar toda la refinación dentro de Ecuador, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de combustibles a la ciudadanía.



