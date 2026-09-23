Noboa plantea ante la ONU tres mecanismos contra el crimen organizado y pide mayor cooperación internacional

El presidente Daniel Noboa centró su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en la necesidad de fortalecer la cooperación internacional frente al crimen organizado transnacional.





Noboa sostuvo que las redes criminales operan en distintos países y comparten rutas, logística, financiamiento y tecnología. Entre estas actividades mencionó el narcotráfico, la trata de personas, la minería ilegal y los flujos financieros ilícitos.





Ante este escenario, Ecuador planteó tres mecanismos. El primero consiste en establecer, dentro del sistema de Naciones Unidas, un mecanismo internacional para rastrear y congelar los flujos financieros ilícitos vinculados al crimen organizado.





El segundo propone crear una plataforma permanente para el intercambio de información entre policías, fiscalías y unidades de inteligencia financiera, con el objetivo de que los Estados puedan anticiparse a las operaciones de estas redes.





La tercera propuesta busca que la iniciativa ONU 80 incorpore al crimen organizado transnacional como una prioridad en la prevención de conflictos y que Naciones Unidas tenga capacidad para apoyar a los Estados que soliciten asistencia.





Noboa también vinculó la seguridad con el desarrollo económico y social. Señaló que recuperar la seguridad permite generar condiciones para que los jóvenes accedan a educación y empleo, las familias puedan emprender y las empresas inviertan.





El mandatario pidió, además, que los países de renta media tengan acceso a cooperación y financiamiento bajo criterios que consideren sus vulnerabilidades y no únicamente el ingreso per cápita. También defendió un comercio abierto, predecible y equitativo.





En materia ambiental, se refirió a las amenazas que enfrentan Galápagos por la pesca ilegal y la Amazonía por la minería ilegal, actividades que relacionó con estructuras del crimen organizado.





Otro de los temas abordados fue la inteligencia artificial. Noboa señaló que esta tecnología puede transformar la educación, aumentar la productividad y reducir brechas, pero advirtió que también puede profundizar desigualdades o ser utilizada para debilitar instituciones.





Por ello, planteó la necesidad de una gobernanza internacional de la inteligencia artificial que permita impulsar la innovación sin dejar de lado principios y valores, y que evite aumentar las brechas entre países y sectores con menor acceso a esta tecnología.





Finalmente, respaldó la iniciativa ONU 80 y pidió una organización más eficiente, con capacidad para prevenir crisis y responder a amenazas que no existían cuando Naciones Unidas fue creada.