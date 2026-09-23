Fiscalía pide detener por 24 horas a Cristian Zamora; él afirma que faltó a dos llamados porque estaba hospitalizado

La Fiscalía Provincial del Azuay solicitó a un juez una orden de detención por 24 horas, con fines investigativos, contra Cristian Zamora dentro de la investigación que se sigue por presunto enriquecimiento ilícito.





En el pedido, Fiscalía señaló que Zamora no compareció a dos llamados realizados para rendir versión y sostuvo que existe un riesgo de que no se presente al proceso o intente evadir la justicia. El documento también menciona que el alcalde suspendido de Cuenca anunció que salió del país por motivos de salud.





Zamora respondió que no acudió a esas dos convocatorias porque se encontraba hospitalizado y aseguró que las inasistencias fueron debidamente justificadas y notificadas.





Además, afirmó que en el tercer llamado, una vez que ya no se encuentra hospitalizado, rendirá su versión y entregará documentación relacionada con las 22 transacciones observadas por Contraloría.





También anunció que presentará una pericia elaborada por un perito acreditado que, según sostiene, concluye que esas transacciones están justificadas. Precisó que 20 corresponden a operaciones realizadas antes de asumir la Alcaldía y dos, por aproximadamente USD 4.700, durante su gestión.





El pedido de detención se produce después de que la fiscal Ximena Rojas solicitara previamente que se fije fecha y hora para una audiencia de formulación de cargos contra Zamora por presunto enriquecimiento ilícito.



