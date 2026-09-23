Informe del CNE descarta sanciones contra vocales de la Junta Electoral de Manabí por presunta reunión con candidato

Un informe de la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyó que no corresponde iniciar procedimientos disciplinarios contra los vocales de la Junta Provincial Electoral de Manabí y otros funcionarios señalados por una presunta reunión privada con un precandidato a la Prefectura.





El análisis se originó tras un pedido de la consejera Elena Nájera, quien solicitó una investigación administrativa, la apertura de sumarios y la destitución de los vocales que habrían participado en el encuentro.





Luego de revisar los descargos y documentación presentada, Talento Humano determinó que, en el caso de los vocales Karla Loor, Lenin Palma, Darwin Demera, Tamara Montesdeoca y María José Rodríguez, así como de otros dos funcionarios del CNE, existían elementos documentales que acreditaban que se encontraban cumpliendo funciones institucionales y que no participaron en la presunta reunión.





Por ello, el informe concluyó que no era factible atribuirles una conducta susceptible de iniciar un procedimiento disciplinario, sumario administrativo o imponer una sanción.





El caso se originó por imágenes difundidas en agosto en las que aparecía el entonces director provincial encargado del CNE en Manabí, Roberto Pinargote, en un hotel de Portoviejo junto a Marcos Zambrano, entonces candidato a prefecto por ADN. Pinargote sostuvo posteriormente que se trató de un encuentro casual.





En cuanto a Pinargote, quien posteriormente dejó el cargo, el documento señala que Talento Humano no tiene atribuciones para verificar materialmente su versión sobre su presencia en el establecimiento mencionado.





Nájera cuestionó públicamente la respuesta y reiteró su pedido de cancelación de los vocales de la Junta Provincial Electoral de Manabí.



