Petroecuador atribuye a una perforación clandestina la fuga de crudo en Quinindé

Petroecuador informó que una perforación clandestina en la tubería provocó la fuga de crudo en el kilómetro 420+840 del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), en el sector Cupa del cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas.





La empresa pública indicó, en un comunicado de este 13 de octubre, que determinó la causa tras las inspecciones y evaluaciones técnicas realizadas en el lugar.





Las labores de reparación de la infraestructura concluyeron con la participación de 66 personas, entre técnicos de Petroecuador y efectivos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Sin embargo, el plan de contingencia permanece activo y continúan los trabajos de contención y recuperación del hidrocarburo.





Hasta la emisión del comunicado, la empresa contabilizó mil barriles de crudo recuperados mediante equipos de succión. El documento no precisa el volumen total derramado.





Petroecuador también informó que entregó agua potable mediante tanqueros para atender a 473 familias de los recintos 12 de Febrero, Las Primaveras, 13 de Septiembre, Santa Clara y Los Pinos. Afirmó que mantendrá el abastecimiento mientras las comunidades lo requieran.





La empresa indicó que continuará el monitoreo del área intervenida, las acciones de limpieza ambiental y la atención a las comunidades.



