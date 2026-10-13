Volver a la portada
Actualidad

Petroecuador atribuye a una perforación clandestina la fuga de crudo en Quinindé

La institución anunció que concluyó la reparación del SOTE y recuperó mil barriles de crudo. Las labores de contención y limpieza continúan.

Redacción de Ecuadorinmediato
Río Cupa

Petroecuador informó que una perforación clandestina en la tubería provocó la fuga de crudo en el kilómetro 420+840 del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), en el sector Cupa del cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas.


La empresa pública indicó, en un comunicado de este 13 de octubre, que determinó la causa tras las inspecciones y evaluaciones técnicas realizadas en el lugar.


Las labores de reparación de la infraestructura concluyeron con la participación de 66 personas, entre técnicos de Petroecuador y efectivos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Sin embargo, el plan de contingencia permanece activo y continúan los trabajos de contención y recuperación del hidrocarburo.


Hasta la emisión del comunicado, la empresa contabilizó mil barriles de crudo recuperados mediante equipos de succión. El documento no precisa el volumen total derramado.


Petroecuador también informó que entregó agua potable mediante tanqueros para atender a 473 familias de los recintos 12 de Febrero, Las Primaveras, 13 de Septiembre, Santa Clara y Los Pinos. Afirmó que mantendrá el abastecimiento mientras las comunidades lo requieran.


La empresa indicó que continuará el monitoreo del área intervenida, las acciones de limpieza ambiental y la atención a las comunidades.


Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Actualidad
Actualidad
14 oct 2026

Asamblea censura y destituye a David Rosero como consejero del CPCCS con 84 votos

El juicio político se basó en una supuesta reunión con una postulante a fiscal general. Rosero negó el encuentro y cuestionó las pruebas presentadas.

Leer más
Tres funcionarios del Ministerio de Educación son investigados por presunta venta de puestosActualidad
13 oct 2026

Tres funcionarios del Ministerio de Educación son investigados por presunta venta de puestos

Uno fue detenido para formulación de cargos y los otros dos con fines investigativos. Los cobros habrían oscilado entre USD 1.500 y USD 5.000.

Leer más
Los Lobos y Los Choneros figuran entre los grupos criminales latinoamericanos con presencia en Europa, según The GuardianActualidad
13 oct 2026

Los Lobos y Los Choneros figuran entre los grupos criminales latinoamericanos con presencia en Europa, según The Guardian

Una investigación de cuatro meses identificó redes de distintos países que operan en al menos 12 Estados europeos y mantienen vínculos con organizaciones locales.

Leer más