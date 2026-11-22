El periodista Omar Toledo Floreano fue atacado a tiros la tarde del 21 de noviembre, mientras se movilizaba en su vehículo por el centro de Santa Elena. Recibió varios impactos de bala y fue trasladado a una casa de salud, donde su estado fue reportado como delicado.





La Policía informó que dos personas se habrían movilizado en una motocicleta. En el vehículo se hallaron indicios balísticos y en el suelo se contabilizaron seis casquillos. Las unidades investigativas revisarán las cámaras de seguridad del sector.





La Fiscalía inició de oficio una investigación previa y dispuso la recolección de indicios balísticos y videos de las cámaras cercanas al lugar del ataque. Hasta el momento, no se han confirmado las causas del atentado ni la identidad de los responsables.





Toledo es propietario del periódico El Observador y del medio digital Toledito TV.