Un total de 221 personas de 65 familias permanece en el albergue de la Unidad Educativa Miguel Ángel Cazares, en Santa Cruz, Galápagos, tras las inundaciones registradas en la isla. El COE Nacional informó que reciben atención integral.





El Ministerio de Salud habilitó tres puntos de atención médica en el Hospital República del Ecuador, la Unidad Educativa Miguel Ángel Cazares y la Universidad Central. Hasta el reporte del 21 de noviembre se habían realizado más de 40 atenciones.





La vía al aeropuerto de Baltra continúa cerrada por daños en la calzada. Maquinaria trabaja para rehabilitarla. También se realizan labores de limpieza en la vía Puerto Ayora, en el kilómetro 4, y en el Parque Artesanal.





El COE reportó además acciones de asistencia en Manabí, Guayas, Los Ríos, Santo Domingo, Pichincha y Cotopaxi. Entre ellas constan la entrega de kits de alimentos, higiene y limpieza, bombas de agua para agricultores y trabajos para restablecer el abastecimiento de agua y la conectividad vial.



