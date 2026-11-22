Aeroregional canceló los vuelos en la ruta Quito–Santa Rosa (Machala)–Quito durante lo que resta de noviembre y todo diciembre de 2026, por razones de seguridad operacional.





La suspensión se mantendrá hasta que el aeropuerto de Santa Rosa confirme que su pista permite realizar aterrizajes y despegues de forma segura. La aerolínea indicó que informará por sus canales oficiales cuando se reanude el servicio.





Los pasajeros con reservas en los vuelos afectados pueden comunicarse con el equipo de atención al cliente para conocer las opciones disponibles para su viaje.



