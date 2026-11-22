El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) emitió la Advertencia Meteorológica N.° 89 por lluvias y tormentas, vigente desde las 17:00 del 21 de noviembre hasta las 10:00 del 24 de noviembre de 2026.





En la región Litoral se esperan lluvias fuertes e intensas en Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, Manabí y Santa Elena. En la Sierra, la mayor intensidad se prevé en Pichincha y Bolívar, así como en las zonas occidentales de Cotopaxi, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja.





Para la Amazonía se pronostican lluvias entre ligeras y moderadas en las estribaciones de Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. En Galápagos, los eventos serían moderados y puntualmente fuertes.





El INAMHI señala que podrían registrarse acumulaciones de agua, afectaciones en vías, caída de árboles, niebla, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. También advierte sobre posibles crecidas y desbordamientos en Esmeraldas, Santo Domingo, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Manabí y las zonas occidentales de Bolívar, Cañar, Azuay y Loja.



