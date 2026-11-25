Paola Pabón, prefecta de Pichincha, afirmó este 25 de noviembre que hasta ese momento no había recibido una notificación sobre la denuncia por presunta concusión en la que se la menciona junto con Alexandro Tonello, exviceprefecto y candidato a la Prefectura. Dijo que la única información que tenía era que la denuncia habría surgido de una llamada anónima a una de las líneas que, según indicó, habría habilitado la Fiscalía.





Pabón señaló que la denuncia se conoció después de que se difundieran encuestas que, según ella, ubicaban a Tonello primero en la intención de voto. La prefecta afirmó que su sector político ha estado sujeto a presiones de la Contraloría, la Fiscalía y las autoridades electorales. Mencionó la eliminación de candidaturas, la detención de dirigentes y la pérdida de su organización política como parte de lo que calificó de persecución y proscripción.





Sobre el respaldo de Mishelle Calvache y Juan Zapata a Giovanna Ubidia, candidata de ADN a la Prefectura, Pabón dijo que el anuncio responde a una “suma de intereses” y sostuvo que una alianza debió construirse antes de inscribir las candidaturas. Afirmó que hay aspirantes que representan las posiciones del Gobierno y cuyo objetivo es oponerse al correísmo. También recordó que Unidad Popular y Pachakutik dejaron de lado varias postulaciones para conformar la Alianza Ciudadana, que respalda a Pabel Muñoz para la Alcaldía de Quito y a Tonello para la Prefectura.





Al hacer un balance de sus siete años y siete meses de gestión, Pabón mencionó los servicios provinciales de salud y el sistema Warmi Pichincha, con 12 centros de atención y una línea de emergencia. Entre las obras viales citó los 22 kilómetros de la Ruta de los Volcanes y los 18 kilómetros de la vía Dolores Cacuango, en El Quinche. La prefecta sostuvo que el Gobierno nacional no ha inaugurado obras en Pichincha durante los últimos tres años y mencionó como pendientes el hospital de Cayambe y la vía Los Bancos–Las Mercedes.





Consultada por los baches entre la Y de Alóag y el sector de La Virgen, Pabón dijo que corresponde a la Prefectura atenderlos y aseguró que los 72,5 kilómetros bajo su administración están transitables. Afirmó que el año pasado la Prefectura invirtió USD 17 millones en la vía Alóag–Unión del Toachi y recaudó USD 8 millones en peajes. Añadió que el tramo de Santo Domingo llevaba 20 días cerrado por lo ocurrido en el kilómetro 83 y que la Prefectura de Pichincha ofreció maquinaria para colaborar con su reapertura. También señaló que la vía Los Bancos–Las Mercedes es competencia del Gobierno nacional.





Pabón dijo que el transporte pesado está utilizando la vía Mitad del Mundo–Río Blanco, de 157 kilómetros, y que la Prefectura intervino 60 kilómetros de ese corredor. También mencionó el estado de las vías Intervalles y E35 y cifró en 348 kilómetros las vías nuevas y en 12.000 kilómetros las vías que recibieron mantenimiento durante su administración.





En respuesta a los cuestionamientos sobre la tasa vial, Pabón afirmó que la Prefectura recaudó USD 39 millones y ejecutó el 40 % de esos recursos. Explicó que la institución debe recaudar el dinero antes de emitir la certificación presupuestaria y que el pago de las obras depende de la revisión de las planillas. Citó la vía entre el peaje y la comunidad de Cochasquí, cuyos estudios se iniciaron en 2024, cuya contratación se tramitó en 2025 y que, según dijo, registra un avance físico del 80 % en 2026.





Pabón negó que se hayan desviado recursos de la tasa vial a la cuenta personal de un funcionario mediante un código QR. Aseguró que los pagos se realizan a través del sistema financiero, que la recaudación se verifica cada tarde y que los fondos están en la cuenta de la Prefectura en el Banco Central. Dijo que pidió un examen especial a la Contraloría, iniciado el 29 de octubre, y que desvinculó al funcionario señalado para evitar que interviniera en la revisión. Añadió que le corresponde a la Contraloría determinar si hubo responsabilidades.





Sobre el presupuesto provincial, Pabón indicó que asciende a USD 271 millones y que, con corte al 24 de noviembre, se había ejecutado el 49 % y comprometido el 70 %. Explicó que ese último porcentaje corresponde a obras contratadas cuyos pagos se realizan conforme avanzan los trabajos. También afirmó que el Gobierno nacional adeuda USD 24 millones a la Prefectura y que el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) ha detenido nueve procesos por USD 11 millones. La prefecta atribuyó esas trabas a la falta de cercanía política de su administración con el Ejecutivo.