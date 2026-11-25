José Cabrera, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), informó que el organismo descartó el conteo rápido para las elecciones seccionales del domingo 29 de noviembre. Explicó que el plan operativo contemplaba que técnicos del CNE lo realizaran sin costo adicional, pero que las condiciones climáticas podrían impedirles recoger todas las muestras necesarias y afectar la precisión de los resultados.





Cabrera dijo que el CNE activó sus planes de contingencia y trasladó diez recintos electorales. En Guayas se reubicaron tres en Milagro y uno en Balao. Los demás cambios se registraron en Santa Rosa, El Oro, dos en Quinindé, Esmeraldas, dos en Santa Cruz, Galápagos, y uno en Espejo, Carchi.





En Milagro, el CNE habilitó mesas adicionales en un nuevo pabellón de la Universidad Estatal de Milagro, que ya funcionaba como recinto electoral. Cabrera también informó que se tomaron medidas en la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra. Pidió a los electores consultar su lugar de votación en la página web del CNE o en la aplicación CNE App antes de salir a votar.





El presidente del CNE dijo que un equipo seguirá monitoreando las condiciones en cada provincia y que prevé convocar al pleno a sesión permanente el jueves 26 o el viernes 27 de noviembre para tomar decisiones si surge una emergencia. Añadió que el organismo cuenta con un centro de mando en el que participan las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el ECU 911.





Sobre el adelanto de las elecciones, Cabrera manifestó que el 16 de marzo recibió una comunicación de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos sobre la posibilidad de un episodio intenso de El Niño en febrero y que, al día siguiente, pidió a la entonces presidenta del CNE que se tomaran medidas. Indicó que inicialmente se planteó realizar la votación en diciembre, pero que esa opción se descartó por la movilidad de la población durante las festividades.





Cabrera explicó que fijar las elecciones para el 29 de noviembre daba al organismo más tiempo para resolver reclamos e impugnaciones y para realizar la votación en los lugares donde eventualmente tuviera que suspenderse por una emergencia. Recordó que, según señaló, la posesión de las autoridades está prevista para el 14 de mayo y esa fecha es inamovible.





En cuanto a la distribución del material electoral, informó que los kits ya estaban en las 24 provincias y que se habían entregado todos los destinados al exterior. De los 433 recintos de difícil acceso, a los que se llega por vía aérea o fluvial, 150 ya habían recibido el material. Cabrera dijo que las Fuerzas Armadas realizan las entregas y custodian los kits junto con funcionarios del CNE.





Tras el anuncio de Mishelle Calvache y Juan Zapata de respaldar a Giovanna Ubidia, candidata de ADN a la Prefectura de Pichincha, Cabrera aclaró que las candidaturas calificadas son irrenunciables. Los votos que reciban Calvache y Zapata se contabilizarán para cada uno de ellos y no podrán transferirse a otra candidatura.





Cabrera explicó que los recursos del Fondo de Promoción Electoral se pagan a los medios de comunicación. Las candidaturas y organizaciones políticas acuerdan con los medios la difusión de sus anuncios, el CNE liquida los valores y remite la documentación al Ministerio de Finanzas, que realiza las transferencias.





El presidente del CNE informó que se había utilizado el 65 % del fondo, cuya asignación total fue de USD 6.619.003,17. Para prefecturas y viceprefecturas se utilizaron USD 2.090.450,47 de los USD 2.400.918,88 asignados, equivalentes al 87 %. El uso del fondo llegó al 67 % para alcaldías, al 63 % para concejalías distritales y municipales y al 25 % para vocalías de juntas parroquiales.





El calendario electoral contempla el voto de las personas privadas de libertad el jueves 26 de noviembre, día en que también termina la campaña a la medianoche. El Voto en Casa se realizará el viernes 27 y la jornada general será el domingo 29. La ley seca regirá desde las 12:00 del viernes hasta las 12:00 del lunes 30.