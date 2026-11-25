La Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea), como parte de la Alianza Feminista para el Mapeo de los Femi(ni)cidios en Ecuador, reportó al menos 383 casos entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2026. El registro equivale a un feminicidio cada 19 horas y suma 2.841 casos desde 2014.





Del total de este año, 275 casos estuvieron vinculados a sistemas criminales, 92 fueron feminicidios íntimos, familiares o sexuales y 14 fueron transfeminicidios. El registro también incluye a Verónica y su hija Khiara, desaparecidas en 2018 y encontradas sin vida este año.





Guayas registró la cifra más alta, con 83 casos. Le siguieron Manabí y El Oro, con 62 cada una, y Los Ríos, con 46. En Esmeraldas y Pichincha se contabilizaron 21 casos por provincia.





El informe señala que 36 mujeres fueron desaparecidas y asesinadas, 99 eran madres y al menos ocho estaban embarazadas. Al menos 105 niñas, niños y adolescentes quedaron en situación de orfandad. Además, al menos 20 víctimas habían reportado antecedentes de violencia, seis tenían una boleta de auxilio y nueve sufrieron abuso sexual.





Las organizaciones de la Alianza pidieron que toda muerte violenta de una mujer se investigue con perspectiva de género y bajo la hipótesis de femicidio, conforme al protocolo de la Fiscalía. También solicitaron sanciones para los responsables y medidas de protección, acompañamiento y reparación integral para las familias.



