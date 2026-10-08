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Paola Pabón denuncia deuda de USD 24 millones y procesos bloqueados por USD 8 millones en Pichincha

La prefecta afirmó que los recursos deberían destinarse a atender emergencias y cuestionó la paralización de la compra y el alquiler de maquinaria.

Redacción de Ecuadorinmediato
Paola Pabón

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, denunció que el Gobierno adeuda USD 24 millones a la provincia por el Modelo de Equidad Territorial y que mantiene bloqueados procesos de contratación por USD 8 millones en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).


Pabón sostuvo que esos recursos pertenecen a la provincia y deberían destinarse a la atención de emergencias. Afirmó que no existe una explicación para la paralización de los procesos y que, a criterio de la Prefectura, los argumentos utilizados son subjetivos y carecen de fundamento legal.


La prefecta explicó que en marzo se declaró desierto un proceso de compra de maquinaria prevista para afrontar el fenómeno de El Niño. Añadió que recientemente se detuvo el alquiler de maquinaria para la zona sur de Pichincha, que debía utilizarse, entre otros lugares, en Tandapi.


También cuestionó una reforma a la ley del Sistema de Gestión de Riesgos que, dijo, trasladó la presidencia de los comités de operaciones de emergencia (COE) provinciales de los gobernadores a los prefectos. Sostuvo que el cambio se realizó sin consultar a los gobiernos provinciales, sin asignarles recursos y sin establecer mecanismos reales de coordinación.


Pabón afirmó que el Sistema de Gestión de Riesgos está debilitado y reclamó una coordinación efectiva para afrontar los eventos previstos por El Niño. “Eso no es la coordinación”, dijo al cuestionar que la respuesta se limite a acudir a las emergencias con ayuda para tomarse fotografías.


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