Paola Cabezas denuncia posible beneficio de la familia del presidente Noboa en contrato del campo Sacha

Paola Cabezas, asambleísta de Revolución Ciudadana, denunció que el contrato para operar el campo Sacha podría beneficiar a la familia del presidente Daniel Noboa. La legisladora cuestionó que no se hayan difundido detalles sobre la licitación ni sobre la selección de la empresa operadora.





Noboa anunció el 6 de noviembre la firma de un contrato de servicios para Sacha, con USD 300 millones por adelantado y un compromiso de inversión de USD 4.855 millones. Cabezas afirmó que aún no se conocen las condiciones del contrato ni cómo beneficiaría al país. También preguntó por qué se contrataría a un operador externo si Petroecuador administra actualmente el campo.





La asambleísta preguntó si el contrato establecería un reparto de ingresos de 80% para la empresa operadora y 20% para Ecuador. Sostuvo que deben aclararse los términos y que la ciudadanía debe conocer cómo se beneficiaría el país.





Durante la entrevista se mencionó una investigación periodística que reportó que AMODAIMI, integrante del consorcio de Sacha, compartió registros en la Superintendencia de Compañías con un número telefónico vinculado a El Ordeño. También se recordó que esta empresa ha desmentido esos vínculos.





Cabezas afirmó que un grupo de asambleístas de Revolución Ciudadana fiscalizará el tema y continuará con ese trabajo durante el receso legislativo. “El país merece respuestas”, expresó.