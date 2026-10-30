Pagos y consultas de planillas eléctricas podrían presentar intermitencias durante el feriado
El Ministerio de Ambiente y Energía anunció un mantenimiento informático del 31 de octubre al 3 de noviembre. Los trabajos no ocasionarán interrupciones en el suministro eléctrico.
El Ministerio de Ambiente y Energía informó que el sistema informático utilizado por las empresas eléctricas para gestionar trámites, pagos y consultas de planillas entrará en mantenimiento desde las 12:00 del sábado 31 de octubre hasta las 24:00 del martes 3 de noviembre.
Durante ese periodo, los servicios digitales podrían presentar intermitencias. Los trabajos buscan mejorar el funcionamiento de la plataforma comercial.
La cartera de Estado aclaró que el mantenimiento es exclusivamente informático y no ocasionará interrupciones en el suministro de energía eléctrica. También recomendó consultar los canales oficiales para conocer las actualizaciones del servicio.