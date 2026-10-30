Fiscalía allana la ATM y el Municipio de Guayaquil por presunto peculado

La Fiscalía intervino este viernes 30 de octubre dependencias de la Agencia de Tránsito Municipal (ATM) y del Municipio de Guayaquil. Las diligencias se ejecutaron mediante un acto urgente para preservar indicios ante la posible apertura de una investigación previa por el presunto delito de peculado.





En una actualización, la institución detalló que los registros abarcaron las oficinas de la ATM ubicadas en Los Ceibos y el Departamento de Revisión Técnica Vehicular de la Terminal Terrestre. También fue intervenida la Dirección de Recursos Humanos del Municipio.





Agentes policiales, funcionarios de Fiscalía y peritos participaron en los procedimientos. Las fotografías publicadas por el Ministerio Público muestran al personal durante las diligencias en las dependencias municipales.