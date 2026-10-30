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Alcalde de Naranjal habla de “campaña sucia” tras señalamientos de nexos con el crimen organizado

Juan Carlos Rivera afirmó que él manda en el Municipio. Su pronunciamiento ocurre después de que ADN retiró su respaldo e inició su desafiliación.

Redacción de Ecuadorinmediato
alcalde naranjal

El alcalde de Naranjal, Juan Carlos Rivera, habló de una “campaña sucia” y defendió su gestión tras la difusión de un audio sobre la presunta influencia del crimen organizado en la administración municipal. “Aquí manda Juan Carlos Rivera, aquí trabaja Juan Carlos Rivera porque el poder es del pueblo”, dijo en un video dirigido a la ciudadanía.


Rivera sostuvo que continuará con sus actividades y anunció la entrega de un parque y una cancha este sábado en Nueva Naranjal. “Mientras ellos hablen, nosotros seguimos haciendo obras, entregando obras”, afirmó.


El pronunciamiento ocurre después de que Acción Democrática Nacional (ADN) retiró su respaldo político al alcalde e inició el procedimiento para desafiliarlo. La decisión se conoció tras la difusión de un audio que, según la denuncia de Andersson Boscán, expone la influencia del crimen organizado en áreas del Municipio.


En esa grabación, Rivera habla de amenazas contra funcionarios y dice que al personal financiero y jurídico les ponen “la pistola en la cabeza”. ADN pidió que los organismos de control continúen las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

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