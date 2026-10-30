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Fiscalía allana la casa del alcalde de Playas, Gabriel Balladares, por presunto peculado

El ministro del Interior informó que encontraron USD 15.000 en un vehículo del funcionario. La investigación apunta a un presunto perjuicio económico de más de USD 520.000

Redacción de Ecuadorinmediato
Allanamiento

La Fiscalía y la Policía Nacional allanaron este viernes 30 de octubre la vivienda del alcalde de Playas, Gabriel Balladares, dentro del operativo Marea, por una investigación previa de presunto peculado. Las diligencias se desarrollaron en Playas y Guayaquil para recabar indicios relacionados con el caso.



El ministro del Interior, John Reimberg, informó que durante la intervención encontraron USD 15.000 en efectivo dentro de un vehículo del alcalde.



Según el funcionario, las investigaciones identificaron presuntas irregularidades en obras públicas, entre ellas pagos por trabajos no ejecutados, diferencias en las cantidades de obra, modificaciones contractuales e incumplimientos técnicos. Estos hechos habrían ocasionado un perjuicio económico de USD 520.865,07.



Durante los allanamientos, las autoridades recogieron documentación y equipos electrónicos para su análisis dentro de la investigación.


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