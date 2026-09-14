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Daniel Noboa registra 47,4% de aprobación en ranking de presidentes de Latinoamérica

El mandatario ecuatoriano ocupa el octavo lugar en la medición de CB Global Data correspondiente a septiembre de 2026.

Redacción de Ecuadorinmediato
Presidente Noboa

El presidente Daniel Noboa registra un 47,4% de aprobación y un 47% de desaprobación, de acuerdo con el ranking de mandatarios de Latinoamérica publicado por CB Global Data para septiembre de 2026.

Con esos resultados, Noboa se ubica en el octavo lugar entre los 18 mandatarios incluidos en la medición. El reporte también registra un 5,6% de personas que no respondieron o no definieron una posición.


La lista es encabezada por Claudia Sheinbaum, presidenta de México, con un 69% de aprobación, seguida por Nayib Bukele, de El Salvador, con 66,2%.


Por su parte, ayer, en una entrevista, el presidente Noboa señaló que no le preocupa su nivel de aceptación y credibilidad, y sostuvo que este responde a distintos momentos y ciclos.


También afirmó que la aprobación puede caer cuando se toman decisiones que calificó como duras y necesarias para la gestión, y señaló que la madurez política implica entender esos ciclos.

Ecuadorinmediato
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@ecuainm_oficial
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‼️#URGENTE Ayer, en una entrevista, el presidente Noboa señaló que no le preocupa su nivel de aceptación y credibilidad, al explicar que responde a momentos y ciclos. Indicó que la madurez política implica entenderlos y que la aprobación cae al tomar decisiones duras, necesarias Show more

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@ecuainm_oficial

‼️#URGENTE Según CB Global Data, en septiembre de 2026 el presidente Daniel Noboa registra un 47,4% de aprobación y un 47% de desaprobación, ubicándose en el octavo lugar del ranking de mandatarios de Latinoamérica. ▶️ @onlypanasec DG

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