Pabel Muñoz denuncia 687 acciones legales y administrativas contra él y su gestión: «Judicialización de la política»

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, afirmó que ha recibido 687 acciones legales y administrativas dirigidas contra él y su administración en menos de cuatro años de gestión. La autoridad calificó estas actuaciones como una «judicialización de la política» y cuestionó el tratamiento de las denuncias en espacios políticos y medios de comunicación.





Muñoz sostuvo que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) mantiene suspendidos 67 procesos municipales. Entre ellos, dijo, están todos los correspondientes a Fiestas de Quito.





«Y luego, por favor, concejales, no dirán si ha habido falta de planificación. Todos los procesos de Fiestas de Quito suspendidos al momento», expresó.





El alcalde también mencionó 13 denuncias en la Fiscalía, 514 exámenes y pedidos de información de la Contraloría, 59 procesos de control de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y 28 pedidos de información de la Asamblea Nacional.





Según Muñoz, los exámenes y requerimientos de la Contraloría representan un incremento del 300 % frente a administraciones anteriores, mientras que los procesos de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial aumentaron un 3.700 % desde 2023 respecto de años previos.





La autoridad cuestionó que la Asamblea debata el ingreso de agua en una obra municipal mientras, a su criterio, no aborda suficientemente la violencia en el país. También planteó que los alcaldes sean convocados para discutir el funcionamiento de la contratación pública y posibles reformas.





Muñoz sostuvo que las denuncias son utilizadas para afectar la reputación de funcionarios antes de que se determinen responsabilidades. Además, rechazó expresiones que consideró amenazas sobre posibles intervenciones judiciales.





«Me gustaría un país que diga: “Vamos a hacer más obras para mejorar la calidad de vida de la gente”, pero no un país que diga: “Vayan a comprarse pijamas porque les tumbamos la puerta de noche”», dijo.





El alcalde afirmó que toda la corporación municipal tiene la disposición de facilitar las investigaciones de la Contraloría, la Fiscalía y los organismos técnicos de control. «Esta administración no tiene nada que ocultar», sostuvo.





Finalmente, pidió respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso, incluso para sus adversarios políticos, y rechazó que se califique de corrupta a una persona sin que se demuestre su responsabilidad.



