Organizaciones sociales y estudiantes marcharon contra el Gobierno de Noboa

Organizaciones sociales, sindicales, populares y estudiantiles marcharon este sábado 7 de noviembre en Quito para expresar su rechazo a las políticas del Gobierno de Daniel Noboa. La movilización reunió a alrededor de 1.000 personas.





Los participantes se concentraron en el parque La Alameda y avanzaron hacia el norte de la capital. La lluvia no detuvo el recorrido: los ciudadanos, en su mayoría jóvenes, caminaron con paraguas, ponchos y ropa abrigada, mientras exhibían carteles y coreaban consignas contra el Ejecutivo.





Grupos universitarios y pacientes renales que necesitan diálisis se sumaron a la protesta. Los reclamos incluyeron demandas por educación, salud y seguridad, así como garantías para acceder a la atención médica.





La movilización combinó las consignas con tambores, música, máscaras y expresiones artísticas. El recorrido llegó hasta la Corte Constitucional y la Fiscalía, donde los participantes llevaron sus exigencias a las instituciones del Estado.





En las inmediaciones de la Corte Constitucional, alrededor de 50 policías formaron un cordón para impedir el paso de los manifestantes. Entre quienes reclamaron estuvo una mujer que acompañaba a su madre en silla de ruedas y exigió que el Estado garantice el derecho constitucional a la salud.





Los pacientes renales y sus familiares insistieron en la necesidad de recibir atención médica. Su participación puso entre las demandas de la marcha el acceso a servicios sanitarios para quienes dependen de tratamientos continuos.





La jornada también incluyó movilizaciones en Guayaquil y Cuenca.