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María Fernanda Guillén asumirá la Alcaldía de Quito durante la campaña electoral

La concejala fue elegida vicealcaldesa suplente por el Concejo Metropolitano. Estará al frente del Municipio entre el 12 y el 26 de noviembre, mientras Pabel Muñoz y María Fernanda Racines toman licencia.

Redacción de Ecuadorinmediato
María Fernanda Guillén

El Concejo Metropolitano de Quito eligió a María Fernanda Guillén como vicealcaldesa suplente para que asuma temporalmente la Alcaldía durante la campaña electoral. La designación se aprobó el 6 de noviembre con 14 votos a favor y cuatro en contra.



Guillén ejercerá el cargo del 12 al 26 de noviembre, periodo en que el alcalde Pabel Muñoz y la vicealcaldesa María Fernanda Racines estarán con licencia para participar en la campaña de las elecciones seccionales. La jornada electoral está prevista para el 29 de noviembre.


La elección se realizó luego de que el Concejo aprobara una reforma para establecer cómo designar a una autoridad suplente cuando el alcalde y la vicealcaldesa se ausenten al mismo tiempo. Guillén es concejala de Quito y, durante su encargo, tendrá entre sus prioridades el seguimiento de obras pendientes, la atención a riesgos climáticos, la regularización de barrios y la organización de las Fiestas de Quito.

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