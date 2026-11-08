INAMHI prevé lloviznas y lluvias moderadas para este domingo 8 de noviembre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) prevé precipitaciones en distintos sectores del país este domingo 8 de noviembre de 2026. El pronóstico comprende la mañana y tarde, entre las 07:00 y las 19:00 en el territorio continental, y de 06:00 a 18:00 en Galápagos.





Las lluvias de intensidad normal o moderada se concentrarían al final de la tarde en Baños de Agua Santa, en Tungurahua; Gualaquiza, Logroño, Palora y Taisha, en Morona Santiago; y Mera, en Pastaza.





En Pichincha se esperan lloviznas durante la tarde en Mejía, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, Rumiñahui y San Miguel de los Bancos. El boletín no incluye al cantón Quito entre las localidades con precipitaciones previstas.





En el resto de la Sierra, el INAMHI pronostica lloviznas al final de la tarde en Camilo Ponce Enríquez y Pucará, en Azuay; Tulcán, en Carchi; La Troncal, en Cañar; Alausí, Chunchi, Cumandá y Pallatanga, en Chimborazo; La Maná, Pangua y Sigchos, en Cotopaxi; Cotacachi y Las Golondrinas, en Imbabura; y Ambato y Mocha, en Tungurahua.





En Bolívar, las lloviznas se presentarían durante la mañana en Chillanes, Chimbo, Echeandía, Guaranda y Las Naves.





Para la Costa se prevén lloviznas durante la mañana en Balao, El Triunfo y Naranjal, en Guayas. Al final de la tarde se esperan en Portovelo y Zaruma, en El Oro, y en toda la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. En Galápagos también se pronostican lloviznas al finalizar la tarde.





En la Amazonía, además de las lluvias moderadas, se esperan lloviznas al final de la tarde en Limón Indanza, Morona, Pablo Sexto, San Juan Bosco, Santiago y Sucúa, en Morona Santiago; Arajuno, Pastaza y Santa Clara, en Pastaza; y Gonzalo Pizarro y Sucumbíos, en la provincia de Sucumbíos.





El pronóstico incluye lloviznas en toda la provincia de Napo y en Centinela del Cóndor, Chinchipe, El Pangui, Palanda, Paquisha, Yacuambi, Yantzaza y Zamora, en Zamora Chinchipe, al final de la tarde.