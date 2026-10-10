Organizaciones sociales marchan en Quito contra el Gobierno de Daniel Noboa





Organizaciones sociales marcharon este sábado 10 de octubre en Quito en rechazo al Gobierno de Daniel Noboa. El Frente Autónomo de Resistencia Organizada (FARO) convocó la movilización, que comenzó en los exteriores de la Universidad Central del Ecuador.





Los participantes llevaron tambores, banderas y carteles contra el Ejecutivo. Durante la concentración ocuparon la avenida América, frente al Teatro Universitario, y luego avanzaron por la avenida 10 de Agosto hacia el Centro Histórico.





Su objetivo era llegar al Palacio de Carondelet. Sin embargo, el paso fue impedido a la altura del Banco Central del Ecuador. Los manifestantes regresaron hacia el norte, en dirección a la Asamblea Nacional.





La protesta ocurrió dos días después de la movilización del Frente Unitario de Trabajadores (FUT). En esa jornada, su presidente, Edwin Bedoya, reclamó respuestas del Ejecutivo sobre el presupuesto para salud y educación y el trato a los trabajadores.



