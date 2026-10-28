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Organizaciones sociales llaman a movilizarse y a no respaldar a candidatos vinculados al Gobierno de Noboa

La primera jornada será este jueves 29 de octubre, desde las 16:00, con una concentración en la Caja del IESS, en Quito.

Redacción de Ecuadorinmediato
Organizaciones Sociales

El Frente Popular, la FENOCIN, la UNE, la UGTE, la CEDOCUT, la FENOC y la FEUE, junto con otras organizaciones sociales, sindicales e indígenas, convocaron a una agenda nacional de movilizaciones y llamaron a no respaldar a las candidaturas vinculadas al Gobierno de Daniel Noboa en las elecciones seccionales del 29 de noviembre.


Las organizaciones cuestionaron las políticas que consideran antipopulares y la respuesta del Ejecutivo frente a los apagones y las demandas ciudadanas. «Vamos a derrotar a Noboa en las calles y en las urnas», expresaron.


La primera movilización se realizará este jueves 29 de octubre, a partir de las 16:00, con una concentración en la Caja del IESS, en Quito. La convocatoria incluye la defensa de las libertades democráticas, los derechos humanos, la seguridad, el IESS, la educación y la salud públicas, el empleo y los derechos laborales.


La agenda continuará el 7 y 15 de noviembre, en el marco de la conmemoración de los 104 años de la masacre obrera de Guayaquil. El 25 de noviembre se movilizarán contra la violencia hacia las mujeres y las políticas gubernamentales que, según denunciaron, profundizan la precarización y la desigualdad.


El 10 de diciembre desarrollarán una jornada en defensa de los derechos humanos junto con organizaciones internacionales.


Los convocantes también expresaron solidaridad con Guido Perugachi, presidente de la FENOCIN; Luisa González; y Pabel Muñoz, alcalde de Quito. Asimismo, respaldaron a Edwin Bedoya, presidente del FUT, y Andrés Quishpe, presidente de la UNE, por los procesos abiertos que mantienen en la Fiscalía.


Además, denunciaron lo que consideran una política de persecución y criminalización y exigieron respeto a las libertades y las garantías constitucionales.

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