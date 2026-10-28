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Base de Taura registra una veintena de vuelos militares estadounidenses, según AFP

El análisis identifica movimientos de unas diez aeronaves y obras dentro de la instalación. El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas mantienen reserva sobre el alcance de las operaciones.

Redacción de Ecuadorinmediato
Base Taura

La Base Aérea de Taura, en Guayas, registró una veintena de vuelos de aeronaves militares estadounidenses desde junio, según un análisis de plataformas de seguimiento aéreo realizado por la agencia AFP.


La información identifica unos diez aparatos de la Fuerza Aérea y del Cuerpo de Marines de Estados Unidos con destino o procedencia de Taura, entre ellos aviones de transporte de carga militar, V-22 Osprey y helicópteros Black Hawk.


AFP también difundió imágenes satelitales que, según su análisis, muestran trabajos de ampliación y la instalación de una estructura con forma de hangar plegable de unos 40 metros.


El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas mantienen reserva sobre el alcance de las operaciones con el Comando Sur.


El 8 de septiembre, el entonces comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Mauricio Salazar, solicitó información al jefe del Comando Conjunto, Henry Delgado, sobre los vuelos temporales estadounidenses y el uso de Taura.


En la carta, Salazar pidió establecer mecanismos de coordinación, seguridad y apoyo institucional, así como garantizar que esa presencia temporal no configure una base militar extranjera. También destacó que la FAE mantiene el control operacional y administrativo de la instalación.


Salazar fue cesado dos días después y reemplazado por Mauro Bedoya. Consultado sobre el uso de Taura por parte de Estados Unidos, Bedoya respondió que existe un acuerdo de cooperación, sin precisar detalles.

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