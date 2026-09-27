Organizaciones sociales convocan a movilización nacional para el 8 de octubre

Organizaciones sociales anunciaron una movilización nacional para el próximo jueves 8 de octubre, en rechazo a varias políticas del Gobierno de Daniel Noboa.

La convocatoria reúne al Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE), el Frente Popular y otras agrupaciones. Entre sus reclamos constan temas de salud, educación, empleo, seguridad, derechos y libertades, además de cuestionamientos por la intención de vender activos del IESS.





Los dirigentes también señalaron problemas para el registro de directivas de organizaciones sociales y convocaron a otros sectores, entre ellos el movimiento indígena, a sumarse a la jornada.





La movilización está prevista un día antes del feriado del 9 de octubre. Si el Ejecutivo decide extenderlo desde el jueves 8, las organizaciones analizarán si mantienen la fecha o reprograman la protesta.



