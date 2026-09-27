Nueva Ley de Aviación Civil establece multas de hasta USD 14.460 por mal uso de drones

La nueva Ley de Aviación Civil, aprobada este jueves, establece sanciones económicas para quienes incumplan las disposiciones relacionadas con la operación de drones en Ecuador. Las multas van desde USD 1.446 hasta USD 14.460, dependiendo de la gravedad de la falta.





Entre las infracciones leves, sancionadas con multas de entre USD 1.446 y USD 2.892, constan volar sin haber realizado el registro aeronáutico, no identificar la aeronave con el código QR otorgado por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y operar con fines comerciales o profesionales sin el permiso correspondiente.





Las faltas graves pueden ser sancionadas con multas de hasta USD 9.640. En esta categoría se incluye transportar cargas con fines comerciales sin los seguros y garantías exigidos, modificar las características funcionales de fábrica y operar en zonas restringidas.





Las infracciones consideradas muy graves pueden alcanzar multas de hasta USD 14.460. Entre ellas consta operar drones durante incendios forestales sin formar parte de los servicios de emergencia. Las sanciones también pueden incluir la suspensión temporal de los permisos de operación.





El uso de drones ya estaba regulado desde 2024 mediante una resolución de la DGAC, que exigía su registro y establecía determinadas prohibiciones, pero no contemplaba sanciones económicas. La nueva ley espera ahora la firma del Ejecutivo.





Fuente: Ecuavisa