Eliana Correa pide información al Ministerio de Salud por cirugías represadas y desabastecimiento en el Hospital Pablo Arturo Suárez

La asambleísta Eliana Correa presentó un requerimiento de información al ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga, sobre la situación operativa del Hospital General Pablo Arturo Suárez, en Quito.





En el documento, Correa señala que desde abril se alertó sobre una lista de espera que superaba los 1.000 pacientes en el servicio de Traumatología y sostiene que, cinco meses después, persisten problemas de abastecimiento de insumos médicos y dificultades para concretar transferencias.





La legisladora solicitó conocer el número exacto de procedimientos quirúrgicos pendientes, el tiempo promedio de espera para acceder a una cirugía y el plan de contingencia previsto para reducir la mora, incluido su cronograma y presupuesto.





También pidió información sobre el porcentaje de abastecimiento de medicamentos esenciales, insumos médicos y materiales específicos para intervenciones de Traumatología, así como el presupuesto ejecutado durante 2026 y el estado de los pagos a proveedores.





Correa dio un plazo de 10 días para que el Ministerio de Salud entregue la información requerida de manera documentada y certificada.



