CIP llama al sector empresarial a defender la democracia y cuestiona falta de certezas ante crisis eléctrica

La Cámara de Industrias y Producción (CIP) celebró este jueves sus 90 años de vida institucional en el Palacio de Cristal, ubicado en el Parque Itchimbía, en Quito.





Durante su intervención, la presidenta ejecutiva de la CIP, María Paz Jervis, llamó al sector empresarial a defender activamente la democracia y la libertad. “Pocas veces en mi vida he visto a un sector empresarial con tanto miedo. No había sentido tanta desesperanza ni tanta resignación”, afirmó.





Jervis también se refirió a la libertad de expresión y cuestionó lo que calificó como persecución a periodistas y acoso a medios de comunicación por parte del Gobierno. Recordó además que la CIP rechazó la intervención a Diario Expreso. “Si callamos, no somos personas libres. Es más, creo que corremos el riesgo de convertirnos en cómplices”, sostuvo.





Por su parte, José María Ponce, presidente de la Junta Directiva de la CIP, centró su intervención en la crisis eléctrica. Señaló que, desde 2024, el sector productivo ha destinado cerca de USD 900 millones a sistemas de autogeneración, sin incluir los costos adicionales que generan los apagones.





Ponce pidió al Gobierno entregar información clara y oportuna al sector productivo. “No se puede exigir competitividad mientras una empresa desconoce si tendrá la energía necesaria para producir y cumplir con sus obligaciones”, afirmó.





Durante el acto también se repasaron varias de las crisis que ha enfrentado el sector productivo a lo largo de los años y se reconoció a socios de la institución.



