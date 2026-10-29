Organizaciones sociales alertan a la CIDH sobre el deterioro de los derechos humanos y la democracia en Ecuador

Una delegación de organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sus preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos, la institucionalidad democrática y el espacio cívico en Ecuador.





Las organizaciones denunciaron que, desde enero de 2024, el país ha permanecido más de 950 días bajo estados de excepción. También afirmaron que la militarización de la seguridad no ha contenido la violencia criminal y mencionaron denuncias de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura atribuidas a personal militar.





La delegación reportó que entre enero de 2024 y octubre de 2026 identificó a 336 personas defensoras criminalizadas, que enfrentan 509 procesos judiciales, hostigamientos administrativos y otras formas de criminalización. Además, documentó 38 casos de bloqueos financieros contra personas defensoras y 18 organizaciones afectadas.





Las organizaciones también denunciaron restricciones al espacio cívico, entre ellas disoluciones administrativas, bloqueos de cuentas y procesos contra dirigentes sociales. Cuestionaron, además, la suspensión de organizaciones políticas, acciones judiciales contra alcaldes y la detención de una dirigente opositora a 38 días de los comicios.





Ante la CIDH, solicitaron una visita in loco a Ecuador y la elaboración de un informe sobre el país. También pidieron seguimiento a las recomendaciones sobre el derecho a la protesta y las personas privadas de libertad, así como atención al cumplimiento de medidas cautelares y evaluación expedita de nuevas solicitudes presentadas por la sociedad civil.