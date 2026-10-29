Blasco Luna cuestiona contratos del Ministerio de Infraestructura en Azuay y pide fiscalizarlos

El asambleísta de la Revolución Ciudadana Blasco Luna pidió que la Asamblea Nacional fiscalice contratos del Ministerio de Infraestructura en Azuay. Cuestionó las adjudicaciones de los distribuidores Monay-IESS y Gapal, y la rehabilitación de la vía Cuenca-Molleturo. Solicitó la comparecencia del ministro y del viceministro de esa cartera.





Luna afirmó que el contrato para construir el distribuidor Monay-IESS fue adjudicado a Ripconciv por USD 36,22 millones, pese a que otras ofertas habrían sido cerca de USD 1,5 millones menores. También cuestionó que la misma empresa recibiera el contrato para rehabilitar la vía Cuenca-Molleturo por alrededor de USD 20 millones, frente a una propuesta de USD 15 millones.





Sobre el distribuidor Gapal, sostuvo que el contrato fue adjudicado a Gapal AR por USD 20,8 millones, mientras otras ofertas fueron de USD 19,5 millones y USD 18 millones. El legislador pidió investigar las descalificaciones de otros oferentes y afirmó que la Asamblea no ha dado paso a un proceso de fiscalización.





Durante la entrevista, Luna también cuestionó que la Asamblea no impulse investigaciones sobre el caso Progen. Mencionó información presentada por esa empresa en Estados Unidos y sostuvo que debe investigarse el intercambio de mensajes entre sus representantes y la entonces ministra de Energía, Inés Manzano, sobre el retraso en la entrega de los equipos.





Además, criticó el informe de la Comisión de Gobiernos Autónomos sobre presuntos incrementos patrimoniales de autoridades locales. Luna afirmó que la clasificación de autoridades en categorías verde, amarilla y roja respondería a criterios políticos. También cuestionó que el alcalde de Vinces, detenido en una investigación por presunto lavado de activos, constara en la categoría verde.





Al cierre, Luna pidió atender los proyectos de control de inundaciones de las cuencas de los ríos Cañar y Bulubulu. Afirmó que solicitó información al Ministerio y que le respondieron que no se requerían trabajos, pese a que, según su versión, el dique de contención estaría cerca de romperse. Dijo que una eventual rotura podría inundar Naranjal, El Triunfo y parte de La Troncal.