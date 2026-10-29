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Incendio hundió estación guardacostas flotante en isla Puná; Armada descarta preliminarmente intervención de terceros

La estación Lago San Pablo se incendió el 28 de octubre, alrededor de las 18:10. La Armada atribuye preliminarmente el siniestro a un accidente por caso fortuito.

Redacción de Ecuadorinmediato
isla Puná incendio

La Armada del Ecuador informó que el incendio en la estación guardacostas flotante Lago San Pablo, ubicada en los espacios acuáticos al sur de la isla Puná, provocó su hundimiento.


En una evaluación preliminar, la institución determinó que se trató de un evento accidental por caso fortuito. Hasta el momento, no ha identificado evidencias que sustenten la intervención deliberada de terceros. La comisión de investigación continúa con las diligencias técnicas para determinar el origen del incendio y las circunstancias del suceso.


Los nueve integrantes de la dotación fueron evacuados a Puerto Bolívar para recibir atención médica. Seis recibieron el alta y los otros tres se recuperan favorablemente en un centro de salud de Machala. La Armada comunicará los resultados de la investigación por sus canales oficiales.

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