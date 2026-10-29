EE.UU. pide a sus ciudadanos evitar viajes no esenciales durante el toque de queda en Ecuador

Estados Unidos pidió a sus ciudadanos evitar viajes no esenciales durante las horas del toque de queda dispuesto en Ecuador mediante el Decreto Ejecutivo 519.





La restricción estará vigente desde el domingo 1 hasta el martes 10 de noviembre de 2026, entre la medianoche y las 05:00, en Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas.





La alerta recomienda a los pasajeros con vuelos programados durante ese horario confirmar con las autoridades ecuatorianas y sus aerolíneas qué exenciones aplican. También advierte que podría haber disponibilidad limitada de taxis y servicios de transporte por aplicación. Los viajeros deben portar identificación vigente y documentos del vuelo, incluido el pasaporte y la tarjeta de embarque.