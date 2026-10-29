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EE.UU. pide a sus ciudadanos evitar viajes no esenciales durante el toque de queda en Ecuador

La cuenta de Asuntos Consulares del Departamento de Estado advirtió sobre la medida, que regirá del 1 al 10 de noviembre en cinco provincias.

Redacción de Ecuadorinmediato
Estado de excepción

Estados Unidos pidió a sus ciudadanos evitar viajes no esenciales durante las horas del toque de queda dispuesto en Ecuador mediante el Decreto Ejecutivo 519.


La restricción estará vigente desde el domingo 1 hasta el martes 10 de noviembre de 2026, entre la medianoche y las 05:00, en Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas.


La alerta recomienda a los pasajeros con vuelos programados durante ese horario confirmar con las autoridades ecuatorianas y sus aerolíneas qué exenciones aplican. También advierte que podría haber disponibilidad limitada de taxis y servicios de transporte por aplicación. Los viajeros deben portar identificación vigente y documentos del vuelo, incluido el pasaporte y la tarjeta de embarque.

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