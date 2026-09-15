Distribuidores de combustibles anuncian plantón nacional para el 6 de octubre

La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo anunció un plantón pacífico para el próximo 6 de octubre, con la participación de distribuidores y trabajadores de distintas provincias del país.





Ivo Rosero, presidente del gremio, señaló que una de las principales preocupaciones es que los distribuidores ya no pueden participar en licitaciones para abastecer a crédito a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).





Rosero también cuestionó que otros sectores del transporte mantengan compensaciones o hayan recibido autorizaciones para incrementar tarifas. Mencionó el caso del transporte urbano, cuyos beneficios se extenderían hasta diciembre, así como el aumento de cinco centavos previsto desde enero. También habló de incrementos de hasta el 20% en pasajes interprovinciales e intracantonales.





El dirigente sostuvo además que el sector de distribución no ha recibido medidas similares y pidió que se considere algún mecanismo de apoyo.





Rosero también se refirió al costo de los subsidios a los combustibles. Afirmó que hasta julio representaban alrededor de USD 1.000 millones y que, con los valores de los dos últimos meses, el monto sería de aproximadamente USD 150 millones.

“¿Por qué no hay un pequeño sacrificio para los distribuidores?”, cuestionó.



